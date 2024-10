Governo: intesa con Kirghizistan, da energia green ad agricoltura, cooperare su economia

agenzia

Roma, 3 ott. Nella dichiarazione congiunta siglata oggi a Palazzo Chigi durante l’incontro tra il Presidente della Repubblica del Kirghizistan Sadyr Japarov e la premier Giorgia Meloni si rimarca “l’importanza della cooperazione nella sfera economica, visto l’elevato potenziale esistente per lo sviluppo del commercio bilaterale e degli investimenti. I principali settori di cooperazione sono: energia, economia verde, edilizia, infrastrutture, industria leggera, agricoltura, produzione biologica ed ecoturismo.