Governo: Iv, ‘sui social le grandi hit bugia meloniane’

agenzia

Roma, 5 dic. In un post pubblicato sui social network, Italia Viva ha raccolto in sette card ‘Le wrapped di Governo 2024’, ovvero ‘Tutte le nuove hit e i grandi classici meloniani’ che gli italiani hanno ascoltato nei due anni di governo. E quindi: ‘In Italia come in Europa, mai con la sinistra’ (anche se ‘Giorgia Meloni ha poi votato a favore della Commissione von der Leyen’); ‘Non aumentiamo le tasse’ (dopo che ‘Il governo Meloni ha aumentato l’Iva sui pannolini, il latte in polvere per i bambini e i seggiolini. Ha aumentato le tasse sui prodotti igienici per le donne, per l’acquisto della prima casa, per il rientro dei cervelli e in agricoltura e… il canone Rai’); ‘Noi pretendiamo che le accise sulla benzina vengano progressivamente abolite’ (ma poi ‘Meloni non ha rinnovato lo sconto sulle accise previsto dal governo Draghi’); ‘Blocco navale subito’ (ma ‘L’unico blocco che vediamo è quello degli stipendi degli italiani’). Insomma, ‘Anche quest’anno Meloni cambia musica l’anno prossimo’, si legge nell’ultima card.

