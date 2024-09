Governo: La Russa, ‘gossip estivi non preoccupano, devono riempire vuoto notizie’

agenzia

Roma, 12 set “Non sono mai intervenuto nel dibattito tutta l’estate, perché ai miei tempi soprattutto i leader non intervenivano proprio. Per tutto il mese di agosto non c’era un leader che intervenisse nel dibattito. Quindi non mi sono preoccupato, i gossip estivi devono riempire le notizie che mancano e quindi quest’estate anzi sono stati in abbondanza”. Lo ha detto Ignazio La Russa ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, questa sera in onda in prima serata su Retequattro, parlando dei gossip estivi.

