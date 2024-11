agenzia

Roma, 31 ott. “Sono convinto che Schlein e Meloni, in una situazione di emergenza, potrebbero anche parlarsi per il bene dell’Italia. Poi non lo so se Schlein ha l’autorevolezza che aveva Berlinguer, ma a occhio direi che potrebbe avere questa voglia. Poi magari non è in grado di riuscirci”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Dritto e Rovescio su Rete4.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA