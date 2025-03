Governo: M5S, ‘Calderone ha dovere di chiarire in Parlamento su laurea’

agenzia

Roma, 23 mar. “Non basta un post sui social né la difesa d’ufficio da parte di FdI con comunicati fotocopia per archiviare in fretta e furia la vicenda della laurea della ministra del Lavoro Marina Calderone. Le incongruenze, per usare un eufemismo, sono molteplici e richiedono subito un chiarimento da parte della diretta interessata”. Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti.

“Dopo la dettagliata inchiesta del ‘Fatto Quotidiano’, Calderone ha il dovere, etico e morale, di venire in Parlamento a rispondere. Ieri, congiuntamente a Pd e Avs, abbiamo chiesto al presidente della commissione Lavoro Rizzetto di FdI di convocare la ministra parimenti al rettore della Link University. Richiesta che continueremo a reiterare perché su questa questione deve essere fatta piena luce. Calderone fa parte di un Governo che, a sproposito, si riempie la bocca con la parola ‘merito’. Se non ha nulla da nascondere, dimostri quindi che è tutto in regola. La aspettiamo alle Camere quanto prima”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA