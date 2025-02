Governo: Magi, ‘voteremo sfiducia Santanchè per motivi politici più che giudiziari’

agenzia

Roma, 25 feb. “Pensiamo che Daniela Santanchè sia una pessima ministra oltre che una pessima imprenditrice, probabilmente. Però la sua situazione è diversa da quella del sottosegretario Delmastro e del ministro Nordio: le azioni che le vengono addebitate e che avrebbero anche dei rilievi di responsabilità penale non sarebbero state commesse nell’esercizio delle funzioni di governo. Per questo non abbiamo sottoscritto, anche se la voteremo, la mozione di sfiducia, a differenza di quella su Nordio, che invece abbiamo firmato. Per noi Santanchè dovrebbe dimettersi perché ha inanellato una serie di fallimenti da ministro”. Lo ha detto a L’Aria che Tira su La7 il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA