Governo: Malan, ‘solidarietà a Zangrillo per insulti a festa Pd a Torino’
Roma, 14 set. “Esprimo la solidarietà mia personale e del gruppo parlamentare che ho l’onore di dirigere al ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, vittima di insulti alla Festa dell’Unità a Torino. Questi episodi testimoniano ulteriormente di un clima di intolleranza inaccettabile, fomentato da chi non riesce a misurarsi secondo regole di civile confronto”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.
