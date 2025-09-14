Sfoglia il giornale

Governo: Malan, ‘solidarietà a Zangrillo per insulti a festa Pd a Torino’

Roma, 14 set. “Esprimo la solidarietà mia personale e del gruppo parlamentare che ho l’onore di dirigere al ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, vittima di insulti alla Festa dell’Unità a Torino. Questi episodi testimoniano ulteriormente di un clima di intolleranza inaccettabile, fomentato da chi non riesce a misurarsi secondo regole di civile confronto”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

