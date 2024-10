Governo: Mantovano a Festival Regioni, ‘si può azzerare distanze se si fa gioco squadra’

agenzia

Roma, 22 ott. Dati alla mano, le istituzioni sono il luogo dove la “mancanza dei giovani si fa sentire”. ”Su questi dati pesa certamente il crollo demografico, ma non è la sola causa. La generazione giovanile non è disinteressata ai temi della politica ma preferisce forme di attivismo alternative. Le ragioni” della disaffezione ”sono molte, complesse, sarebbe lungo esaminarle. Quel che è certo è che tutto questo ha un costo. Si genera un circolo vizioso: se le redini delle istituzioni sono consegnate a chi ha età, sensibilità e interessi molto distanti da chi è giovane, sarà difficile attendersi politiche ‘amiche’, nonostante le dovute eccezioni. Questo finirà per accrescere ulteriormente la disaffezione verso le istituzioni, e far aumentare quella distanza che invece intendiamo azzerare”. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, chiude il dibattito al Festival delle Regioni 2024 al teatro Piccini di Bari che ha come claim di questa terza edizione ‘Azzeriamo le distanze’. Mantovano parla della carenza dei giovani nelle istituzioni e spiega le ragioni di questa disaffezione. Da qui l’invito ad azzerare le distanze facendo gioco di squadra, sentendosi partecipi del ‘Team Italia’.

“Non sminuisco -precisa Mantovano- l’impegno nelle realtà associative o del volontariato. Dico solo che specialmente nelle istituzioni rappresentative si deve lavorare per azzerare le distanze. Bisogna farlo nei Consigli regionali, nei Consigli comunali, nel Parlamento italiano e quello europeo. In tutti questi ambiti non si lavora per aumentare i follower ma per realizzare progetti comuni. Le modalità di vita in questi ambiti costringono -e dico costringere tra le virgolette- ad ascoltare e dialogare. Insegnano ad avere pazienza e a non compiere strappi in nome della propaganda per un risultato di immagini. E le Regioni sono in tal sento un laboratorio prezioso. Rinunciare all’impegno politico rappresentativo è una scelta libera, legittima, ma è una scelta di rinuncia”, mentre sarebbe auspicabile che i ”giovani diventino capaci di questo necessario esercizio di tessitura”.