Governo: Mantovano, ‘nessuno scontro in Cdm tra Nordio e Piantedosi’

agenzia

Roma, 2 ott. “Per evitare titoli del tipo ‘dopo lo scontro tra i ministri Nordio e Piantedosi al precedente Cdm…’ a cui io non ho assistito pur partecipando dall’inizio alla fine, non vorrei che il titolo fosse ‘scontro bis per la loro assenza’. Il ministro Nordio è a Londra per colloqui col suo omologo britannico e il ministro Piantedosi si trova ad Avellino per il G7 dei ministri dell’Interno. Spero che questo basti ma non ho l’illusione”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, illustrando i contenuti del decreto flussi in conferenza stampa, al termine del Cdm.

