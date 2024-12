Governo: Meloni a dipendenti, ‘riposate a Natale, al rientro ci aspetta tanto lavoro’

agenzia

Roma, 12 dic. “Il piazzale è molto bello visto da qui, grazie per essere così numerosi”. La premier Giorgia Meloni sale su un palchetto allestito ad hoc, nel cortile di Palazzo Chigi, per il brindisi di Natale e di fine anno con i dipendenti del governo. La presidente del Consiglio ha ringraziato le scuole alberghiere che “promuovono a livello internazionale la nostra cultura enogastronomica”, e che oggi si sono occupate del catering, rassicurando che per il grande pino alle sue spalle allestito per le feste “sono stati rispettati tutti i criteri di sostenibilità. Rassicuro tutti: nessun albero è stato abbattuto per Palazzo Chigi, ringrazio la Protezione civile e alpini di Belluno che l’hanno portato qui”.