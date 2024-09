Governo: Meloni cita Reagan, ‘nessun arma potente come coraggio uomini liberi’

agenzia

New York, 24 set. C’è anche una citazione del Presidente repubblicano Ronald Reagan nel discorso di Giorgia Meloni all’Atlantic Council, dove Elon Musk le ha consegnato il Global Citizen Award 2024. “Reagan una volta disse: ‘dobbiamo renderci conto che nessun arsenale, o nessuna arma nell’arsenale del mondo, è così formidabile come la volontà e il coraggio morale di uomini e donne liberi. È un’arma che i nostri avversari nel mondo di oggi non hanno’. Non potrei essere più d’accordo. La nostra libertà e i nostri valori, e l’orgoglio che proviamo per loro, sono le armi che i nostri avversari temono di più. Quindi non possiamo rinunciare alla forza della nostra identità, perché questo sarebbe il regalo migliore che possiamo fare ai regimi autoritari”.

