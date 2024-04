Governo: Meloni, ‘in Aula ho coperto volto con ironia, non volevo intimorire’**

agenzia

Roma, 21 mar. “Noto lo scalpore di diversi esponenti dell’opposizione perché alle parole del leader dei Verdi Bonelli rivoltemi in Aula, ‘non mi guardi con sguardo inquietante’, ho risposto coprendomi ironicamente il volto per non destare ansietà al collega. Non so cosa intendesse con ‘sguardo inquietante’, ma mi scuso con il collega e con chiunque altro possa eventualmente sentirsi intimorito”. Lo scrive su Instagram, riportando la foto finita addirittura in prima pagina sul Wall Street Journal, la premier Giorgia Meloni.

