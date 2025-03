agenzia

Roma, 18 mar. “La manovra correttiva non è nei radar del Governo, ci sono indicatori che dicono che in una situazione complessa l’Italia va meglio di altri partner, non dobbiamo fare trionfalismo”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella replica al Senato sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo.

