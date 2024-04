Governo: Meloni lunedì a Campobasso e Potenza per firma accordi coesione

agenzia

Roma, 20 mar. Lunedì la premier Giorgia Meloni sarà a Campobasso, alle 11.30, per firmare l’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Molise. Nel pomeriggio, alle 16, è attesa a Potenza, nell’aula Quadrifoglio dell’Università degli Studi della Basilicata, per la firma dell’intesa per lo sviluppo e la coesione tra l’esecutivo e la Regione Basilicata.

