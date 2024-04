Governo: Meloni, ‘non sottovalutare nostra cultura per difesa democrazia’

agenzia

Roma, 20 mar. “La democrazia è uno dei pilastri fondativi del pensiero politico europeo e occidentale. Eppure, dall’Antica Grecia ai giorni nostri, la storia europea e occidentale è stata anche una perenne e continua lotta per difendere i valori democratici. Una lotta nata spesso da una condizione: quando un popolo vive per molto tempo in democrazia è portato a credere che la democrazia sia qualcosa di scontato, e non un bene prezioso da difendere da insidie e per cui valga la pena combattere”. Così la premier Giorgia Meloni, nel videomessaggio indirizzato ai presidenti Joe Biden e Yoon Suk Yeol (Corea del Sud, ndr) per la terza edizione del Summit for Democracy.

“È quello che stiamo vivendo anche oggi – osserva la presidente del Consiglio -, con l’instabilità a livello internazionale e con le insidie che attraversano i nostri sistemi democratici. Insidie che nascono da fattori diversi, molti di questi fondati su visioni ideologiche. Una di queste ritiene che il popolo non sia sufficientemente maturo per assumere le grandi decisioni, e che per questo la democrazia non può che essere intesa come tale un’oligarchia, il governo di una élite. Un’altra di queste è stata coniata da Roger Scruton, uno dei più grandi filosofi europei, e si chiama “oicofobia”, l’odio per la propria casa”.