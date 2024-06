Governo: Meloni, ‘occhiolino Renzi? Liberi votare misure, ma no inciuci con sinistra’

agenzia

Roma, 3 giu. Sulla giustizia Matteo Renzi le fa l’occhiolino, sulle riforme non ha chiuso la porta… prove tecniche di nuove maggioranze possibili? “Se ci sono forze politiche in Parlamento che ritengono giusti i nostri provvedimenti, sono libere di votarli e di sostenerli. Questo non vuole certo dire fare inciuci con la sinistra, com’è accaduto in passato. Fratelli d’Italia non governerà mai con la sinistra, in qualunque sua sfumatura”. Così la premier Giorgia Meloni in un’intervista a Il Tempo.

