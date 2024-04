Governo: Meloni, ‘povertà non si abolisce per decreto’

agenzia

Roma, 25 mar. “Con la revisione del Pnrr abbiamo liberato risorse per 21 mld di euro destinandole ad alcune priorità, di questi oltre 12 mld li abbiamo destinati al sistema produttivo e lo abbiamo fatto perché noi crediamo che il lavoro non si crea per decreto, pensiamo che la povertà non si abolisce per decreto. La ricchezza la creano le imprese e i lavoratori, allo Stato spetta il compito di metterli nella condizione di lavorare al meglio, è questo che deve fare lo Stato”. Così la premier Giorgia Meloni, a Campobasso per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Molise.