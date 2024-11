Governo: Meloni, ‘sinistra senza argomenti, ci spia da buco serratura e insulta’

agenzia

Roma, 11 nov. Il centrodestra è al “governo della nazione con risultati che alla fine sono sotto gli occhi di tutti, anche dalla sinistra diciamoci la verità. Infatti ormai, per trovare un argomento polemico, è costretta a spiare dal buco della serratura la vita privata dei membri del governo, insultarci, prendersela con le nostre famiglie. Perché chiaramente è a corto di argomenti”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla manifestazione promossa a Bologna dal centrodestra a sostegno della candidata governatrice per l’Emilia Romagna Elena Ugolini.