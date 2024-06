Governo: Meloni, ‘solido e compatto, campagna elettorale fisiologica’

agenzia

Roma, 3 giu. “Il governo e la maggioranza sono in ottima forma. È fisiologico che in campagna elettorale, soprattutto in una campagna elettorale come quella delle europee che è proporzionale, ogni partito cerchi di sottolineare la propria identità. Ma questo non mette in alcun dubbio la compattezza, la solidità, l’incisività della maggioranza e dell’Esecutivo. E il lavoro che stiamo facendo, mantenendo gli impegni con gli italiani, lo dimostra”. Così la premier Giorgia Meloni in un’intervista a Il Tempo, risponde a chi le chiede delle distanze di Matteo Salvini marcata su diversi temi.