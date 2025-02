Governo: ministri in aula per sfiducia a Santanchè

agenzia

Roma, 25 feb Ministri presenti in aula, alla Camera, per la mozione di sfiducia alla collega Daniela Santanchè. Sono in 10, seduti tra i banchi del governo. Presenti il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati, il ministro della Salute Orazio Schillaci, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, la ministra della Famiglia Eugenia Roccella, il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, il ministro per l’Istruzione Giuseppe Valditara, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il ministro per la Cultura Alessandro Giuli, il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti. Presenti anche i sottosegretari Valentino Valentini, Paola Frassinetti e Luigi D’Eramo.

