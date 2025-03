Governo: Misiani, ‘credibilità ai minimi, Italia ai margini e Meloni fa finta di niente’

agenzia

Roma, 23 mar. “Sulla politica estera la maggioranza ormai non esiste più. La Lega nega alla Meloni il mandato su Rearm Europe, si rapporta direttamente con la Casa Bianca e oggi offre il suo aiuto (peloso) al ministro degli Esteri. Risultato: la credibilità del governo è ai minimi, l’Italia è margini dei luoghi in cui si decide. Fino a quando la presidente del Consiglio continuerà a far finta di nulla?” Così Antonio Misiani, componente della segreteria nazionale del Pd.

