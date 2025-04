Governo: Mulè (Fi), ‘Piantedosi impeccabile, Salvini sta benissimo ai Trasporti’

agenzia

Roma, 8 apr “Macché Viminale! Salvini sta benissimo al ministero dei Trasporti!”. Lo dice il vicepresidente della Camera di Forza Italia Giorgio Mulè al ‘Foglio’. “Legittimo sarà il dibattito. Ma non ci sono le condizioni per procedere a un rimpasto. Che sarebbe un po’ come quello delle mucche che mangiano e poi ricacciano fuori il bolo”, prosegue.

“Ma perché Piantedosi dovrebbe andar via? Ha forse mancato in qualcosa? Ha gestito male l’immigrazione? Ha gestito male l’ordine pubblico?”, prosegue Mulè, “la mia risposta è no. Piantedosi è stato impeccabile. Perché rimuovere un ministro impeccabile? E poi la prima persona a rilevare incongruenze dovrebbe essere la presidente del Consiglio. Che attualmente non ne rileva. Come non ne coglie la maggioranza. Per risponderle: quelle di Salvini sono solo aspirazioni, che però stridono con la realtà”.