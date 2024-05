Governo: P.De Luca, ‘esecutivo brucia futuro Sud’

agenzia

Roma, 3 mag. “Tre milioni di lavoratori a rischio nel Mezzogiorno per la decisione del governo di eliminare l’incentivo ‘Decontribuzione Sud’. Sono questi i numeri da brivido di coloro che rischiano di perdere il proprio contratto di lavoro per colpa di un governo che si conferma nemico del Sud. Dopo aver eliminato oltre 3 miliardi di perequazione Infrastrutturale, mentre porta avanti il progetto secessionista di Autonomia differenziata, Meloni avalla oggi la scelta del ministro Fitto di cancellare anche la decontribuzione sulle assunzioni al Sud che vale circa 3 miliardi di euro fino al 2029. È una scelta folle che mette un’ulteriore zavorra sullo sviluppo del Mezzogiorno. Altro che Italia unita, la destra sta davvero bruciando in modo vergognoso e senza ritegno il futuro del Mezzogiorno”. Così il deputato dem Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione bicamerale Questioni regionali.

