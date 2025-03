Governo: P. De Luca, ‘Meloni prenda atto che non ha più maggioranza’

agenzia

Roma, 23 mar. “Lo spettacolo indecoroso del dibattito sulle risoluzioni per il Consiglio europeo ha certificato la spaccatura enorme in maggioranza sui temi europei. La Premier è andata a Bruxelles senza un mandato a negoziare la costruzione della difesa europea e come arma di distrazione di massa ha deciso di sferrare un attacco vergognoso al Manifesto di Ventotene”. Così in una nota il deputato dem Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione politiche europee alla camera.