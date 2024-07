Governo: Parrini (Pd), ‘anche da Consulta stop a decretazione’

agenzia

Roma, 26 lug. “Evidenziando di fatto l’abnormità del modo in cui il Governo Meloni sta legiferando, procedendo al ritmo mai visto prima di circa 4 decreti legge al mese, la sentenza n. 146/2024 della Corte Costituzionale depositata ieri sembra destinata a rappresentare uno spartiacque”. Così il senatore del Pd Dario Parrini, vicepresidente della commissione Affari costituzionali. “A prescindere dal singolo episodio – prosegue – che ha fatto nascere il giudizio (un’ordinanza di rimessione del Tribunale di Napoli chiamato a esprimersi sulla vergognosa cacciata di Stéphane Lissner dalla direzione artistica del Teatro San Carlo di Napoli imposta per decreto al fine di assicurare un posto di prestigio a Carlo Fuortes così da convincere quest’ultimo a lasciare libero il suo in Rai), la Consulta nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della disposizione in questione, inclusa nel comma 3 dell’articolo 2 del dl 51/2023, ha svolto considerazioni generali di primaria importanza in materia di ricorso ai decreti legge”.