Governo: Pd, ‘da esecutivo ennesimo schiaffo al Sud’

agenzia

Roma, 3 mag. “Il Governo Meloni opera l’ennesimo taglio nei confronti dei cittadini e delle imprese del meridione. Lo stop alla decontribuzione, misura creata dall’ex Ministro Giuseppe Provenzano, avrà infatti effetti devastanti”. Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.

“Si tratta dell’ennesima ‘truffa’ ai danni del Sud, di un altro tassello dell’Italia a due velocità predicata e praticata dalla Lega di governo, cui si sta piegando il partito di Giorgia Meloni. Eppure proprio il Ministro Fitto era tra i maggiori sostenitori del rinnovo degli sgravi fiscali al sud. Invece continua l’accanimento della destra nei confronti dei cittadini e delle imprese del Mezzogiorno”.