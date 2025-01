agenzia

Roma, 9 gen. “Non risponde alla domanda sul caro bollette e poi accusa la stampa di ignorare i veri problemi degli italiani. Un curioso modo di concepire le conferenze stampa, quello di Meloni”. Così il Pd su Instagram postando il video in cui la premier Meloni a una domanda sul caro bollette risponde: “Sul tema del costo dell’energia non si può rispondere in venti secondi”.

