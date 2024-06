Governo: Picierno, ‘autonomia e procedura d’infrazione, Meloni fa sprofondare Italia’

agenzia

Roma, 19 giu. “Oggi è una giornata amarissima per l’Italia, condannata dal governo Meloni a diventare sempre più fragile, meno competitiva e lacerata da profonde diseguaglianze. Prima l’approvazione dell’autonomia differenziata che affossa il Mezzogiorno e che è destinata a far esplodere in modo irreversibile i divari geografici e sociali”. Lo afferma, in una nota, Pina Picierno.

“Gli effetti sui servizi fondamentali e in particolare sulla sanità saranno enormi e deleteri: si potrà curare soltanto chi potrà pagare cifre consistenti. Poi, come se non bastasse, arriva la procedura d’ infrazione sul deficit, evidenziando la vulnerabilità dei nostri conti, con un debito pubblico destinato a schizzare a livelli fuori controllo. Tutto ciò si abbatterà sull’economia reale, sul costo della vita e sul potere d’acquisto. I cittadini italiani rischiano di essere travolti dall’incapacità atavica di questo Governo, mentre il ministro Giorgetti si affanna nelle solite rassicurazioni di rito in cui chiaramente non crede più neanche lui”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA