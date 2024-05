Governo: Picierno, ‘da Meloni nuova mazzata a imprese e lavoratori Sud’

agenzia

Roma, 3 mag. “Il Governo continua a penalizzare il Mezzogiorno, a suon di tagli ed erosione di risorse fondamentali. L’ultima trovata di Giorgia Meloni è interrompere la decontribuzione a favore delle aziende meridionali, che vedranno così sottrarsi 1,6 miliardi a partire da luglio e 3,3 miliardi il prossimo anno. Parliamo di oltre 3 milioni di lavoratori. La decontribuzione – avviata nel 2021 grazie al Partito Democratico e all’allora Ministro Giuseppe Provenzano – sarebbe dovuta durare fino al 2029”. Così Pina Picierno del Pd.