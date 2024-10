Governo: Pirro (M5s), ‘Meloni come Wanna Marchi, video e brochure aberranti’

agenzia

Roma, 22 ott. “Nel giorno in cui Giorgia Meloni prova disperatamente a festeggiare i due anni di governo, arriva l’ennesima doccia gelata sulla crescita del Paese. Dopo Banca d’Italia e Ufficio parlamentare di bilancio, anche Confindustria rivede al ribasso le stime di crescita per il 2024 fissandole a un misero +0,8% del Pil. Insomma, siamo nella scia dell’altrettanto striminzito +0,7% fatto segnare dal governo di centrodestra nel 2023, con l’Italia dietro Paesi come Francia, Spagna, Portogallo, Belgio e tanti altri. E pensare che nel video e nella brochure autocelebrativa di questi due anni di governo, documenti davvero aberranti, Giorgia Meloni si mette a fare la Wanna Marchi provando a vendere come risultato il rilancio della crescita economica”. Lo comunica in una nota Elisa Pirro, capogruppo M5S in commissione Bilancio del Senato.