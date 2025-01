Governo: Prodi, ‘Meloni? Se picchiano gli ispiratori siamo avanti con autoritarismo’

agenzia

Roma, 16 gen “Per avere detto che Meloni è obbediente ho avuto attacchi feroci. Io sono più di 15 anni che non faccio politica, non ho alcun potere e lei si scaglia con improperi del tutto fuori luogo. Perchè se la deve prendere con uno che non ha potere, che non è nella sinistra e nella destra? Perchè sono considerato ispiratore dell’opposizione? Se picchiano gli ispiratori siamo andati avanti con l’autoritarismo”. Lo ha detto Romano Prodi a Piazzapulita, su La7, tornando al botta e risposta di qualche mese fa con la premier.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA