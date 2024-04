Governo: Quartapelle, ‘Wsj? Meloni eviti pagliacciate per immagine Italia’

agenzia

Roma, 21 mar. “Meloni accusa l’opposizione di parlare male all’estero dell’Italia mentre, dice, lei fa il possibile e l’impossibile per tutelare l’Italia. Le svelo un segretario: l’immagine internazionale dell’Italia migliorerebbe se lei evitasse di usare il parlamento per le sue pagliacciate”. Così Lia Quartapelle del Pd su twitter postando la prima pagina del Wall Street Jorunal con la foto di Giorgia Meloni ieri in aula.

