Governo: Renzi, ‘2027 referendum su Meloni, opposizione si unisca non come Letta nel 2022’

agenzia

Roma, 19 mag. “Ho lavorato nel palazzo di Niccolò Machiavelli per cinque anni, forse ho appreso qualcosa. Il punto è questo. Con il sistema elettorale che abbiamo in Italia le elezioni del 2027 saranno un referendum su Giorgia Meloni. E Meloni sa così bene che può perderlo che sta pensando di cambiare la legge elettorale. Di qua odi là: per vincere l’opposizione deve andare unita. Dico male? Io non mi alleo in politica solo con le persone che mi piacciono, le alleanze si fanno con i diversi e per raggiungere obiettivi”. Lo dice Matteo Renzi in un’intervista a ‘Il Foglio’.

“Quando Salvini in mutande chiedeva i pieni poteri -ricorda l’ex premier- io ho fatto l’accordo con Conte, perché in quel momento l’obiettivo era bloccare un Governo che voleva i pieni poteri; quando si è trattato di portare Draghi al Governo ho mandato a casa Conte, e tanti di quelli che oggi parlano male di Conte allora erano i suoi fedelissimi. Lezioni di coerenza da gente che ha detto tutto e il contrario di tutto non ne prendo. Sono pragmatico. Il 2027 è un referendum su Meloni, che a quel punto governerà da cinque anni”.