Governo, Renzi a Cernobbio: “Auguri a imprenditori che lo votano, loro è devastante superficialità”

“L’Italia – ha spiegato – ha delle condizioni che non ha mai avuto nessun presidente del Consiglio dei 31 presidenti del Consiglio che si sono succeduti, una maggioranza solida anche per colpa delle divisioni degli altri una situazione internazionale di fatto cambiata dai 200 miliardi del Next Generation Eu e a fronte di questo abbiamo una crescita che definire ridicola è una cortesia. Amici imprenditori che volete votare la Meloni, auguri, non vi state rendendo conto che una crescita dello 0,4 acquisita nel primo semestre del 2025 con questa situazione internazionale è una crescita imbarazzante”, ha detto ancora Renzi.

“In Italia di tasse ce ne sono fin troppe, tutti chiacchierano di tasse, tutti. Il governo Meloni dice che va ridotta la tassazione ed è aumentata la tassazione fiscale, noi le abbiamo ridotte e siamo gli unici che continuano a dire che ci sono tasse troppo alte soprattutto per il ceto medio”, ha poi detto Renzi nel rispondere a una domanda sulla proposta di Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa verde, su una tassazione sulle banche.