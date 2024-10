Governo: Renzi a Meloni, ‘meno slogan e più fatti, dopo due anni pagella piena bocciature’

agenzia

Roma, 22 ott. “Due anni di governo Meloni. Qualcosa da festeggiare ce l’ha solo lei: non festeggia l’Italia, non festeggiano gli italiani. Riforme attese da decenni? E quali? Hanno aumentato i reati per un totale di oltre 400 anni di carcere: questa sarebbe la riforma della giustizia? Da quando c’è il governo Meloni i reati sono aumentati però abbiamo preso poliziotti e carabinieri e li abbiamo mandati in Albania. A controllare cosa? Il niente, perchè quel centro non è operativo e chissà se lo sarà mai”. Così Matteo Renzi in un video sui social in replica a quello di Giorgia Meloni sui due anni di governo della destra.