Governo: Renzi a Meloni via social, ‘posti solo risposta, temi followers scoprano giravolte?’

Roma, 7 mag. “Cara Giorgia, perché non pubblichi anche la domanda? Forse hai paura che i tuoi followers scoprano quante volte hai cambiato idea su tutto? Invece metti solo un reel, da brava influencer”. Lo scrive Matteo Renzi rispondendo al post della premier Giorgia Meloni in cui ha pubblicato il video della risposta al leader di Iv oggi al Senato.

“Io -aggiunge Renzi- ho pubblicato la mia domanda e la tua risposta. E anche un commento orgoglioso per dirti che hai ragione: tu non fai come ho fatto io. Tu hai alzato le tasse, hai bloccato Industria 4.0, hai tagliato i fondi per la povertà educativa. Chissà se qualcuno dei tuoi followers avrà il coraggio di scoprire la vera storia dell’Influencer. Stammi bene, Presidente. E non ti stizzire come oggi”.

