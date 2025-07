Governo: Renzi a sit-in Iv davanti al supermercato, ‘Giorgia, quanto ci costi?’

agenzia

Roma, 16 lug “Sono questi i numeri dei mile giorni del governo Meloni: quanto costa il pane, la carne, gli assorbenti, i pannolini”. Lo ha detto Matteo Renzi al presidio di Italia viva ‘Giorgia, quanto ci costi?’ davanti a un supermercato a Roma, a largo Argentina.

“Noi siamo gli unici a fare una campagna in tutta Italia, ci sono 500 banchetti davanti ai supermercati, e la reazione e abbastanza sorprendente per chi dice che va tutto bene. C’è un sacco di gente che ci dice avete esagerato perché gli aumenti sono molti di più”, ha spiegato il leader di Iv distribuendo i volantini sui quali Iv ha elencato gli aumenti per singoli voci, dal carrello della spesa alle tasse, dai pedaggi ai vari prodotti.