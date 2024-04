Governo: Renzi, ‘da italiano contento per querela Meloni a Canfora’

agenzia

Roma, 2 apr. “Un professore, Luciano Canfora, ha detto che Giorgia Meloni è ‘neonazista nell’animo’. Giorgia Meloni ha querelato Canfora. Molti opinionisti hanno criticato Meloni per questa scelta. Io sono all’opposizione del Governo, sono all’opposizione della Meloni e ritengo la sua squadra talvolta addirittura impresentabile. Ma sono contento che Giorgia Meloni quereli chi la definisce ‘neonazista’. Da italiano, sarei amareggiato nell’ipotesi di una mancata querela. Perché essere un professore di sinistra non ti consente di definire neonazista chi non la pensa come te”. Lo scrive Matteo Renzi nella Enews.

