Governo: Renzi, ‘destra alza toni, noi invitiamo Piantedosi a confronto a Leopolda’

agenzia

Roma, 22 set. “Penso che dobbiamo tutti abbassare i toni. Mi colpiscono i membri del Governo che ci paragonano alle Brigate Rosse e mi ricordo quando da segretario del Pd decisi di non cavalcare e strumentalizzare la vicenda del candidato consigliere comunale della Lega che a Macerata ferì sei persone e sparò alla sede del Pd. La destra italiana, invece, pensa sia conveniente alzare i toni. Per me no, bisogna cambiare linguaggio. Non è un caso che uno dei primi incontri alla Leopolda – venerdì alle 18.30 – sarà un dialogo bello e civile con il Ministro Piantedosi”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

