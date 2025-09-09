Governo: Renzi, ‘è fermo e il conto lo pagano famiglie del ‘fu’ ceto medio’

agenzia

Roma, 9 set. “Sono stato a Cernobbio per l’appuntamento annuale di riflessione sulla situazione economica del Paese. Davanti a un gruppo di imprenditori e manager in maggioranza sostenitori del Governo Meloni, ho detto che non avrei lisciato il pelo alla platea. Mi piace parlare in modo libero e senza fronzoli”. Così Matteo Renzi nella enews.

“E dunque ho spiegato in modo tecnico e razionale perché i numeri danno torto alla Premier e alla sua narrazione che tutti i media accettano senza fiatare. È aumentato il debito pubblico, è aumentata la pressione fiscale, è aumentato il numero di italiani che lasciano il Paese. Crolla il numero dei neonati, invece. E il Pil cresce molto meno del previsto, specie pensando che i 200 miliardi€ del Pnrr avrebbero dovuto farci volare”.