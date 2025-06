Governo: Renzi, ‘imbarazzato per Meloni, mai premier non aveva risposto in aula’

agenzia

Roma, 26 giu “In Senato ho fatto quattro domande alla Premier. Giorgia Meloni ha scelto espressamente di rispondere agli altri e non a me. Da un lato la capisco: scappa, perché non sa che cosa dire. Provo imbarazzo per lei: nella storia della Repubblica italiana mai il Capo del Governo si era rifiutato di rispondere a domande dell’opposizione in Aula. Si dice che domandare è lecito, rispondere è cortesia. In Parlamento rispondere è un obbligo costituzionale: il Governo viene in Parlamento per rispondere all’opposizione, non per fare una passeggiata, non per sgranchirsi le gambe, non per prendere una boccata d’aria”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA