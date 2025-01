Governo: Renzi, ‘mai parlato della mamma della Meloni, ma pronto alla lotta nel fango’

agenzia

Roma, 17 gen “Le vicende di casa mia, dei miei investimenti, sono pubbliche. Compreso un prestito del 2018 restituito con bonifico bancario. Se qualcuno vuole fare polemica su questo, è bene che sia informato che gli faccio un mazzo grande come una casa. Non è possibile continuare a diffamare”. Lo dice Matteo Renzi in una diretta Ig.

“Oggi la ‘Verità’, dopo una interrogazione di Bonifazi, è intervenuto su casa di mia mamma e di mio padre. Io non ho mai parlato della mamma della Meloni ma chi vuole portarci nella guerra del fango sappia che ci troverà pronti”, aggiunge il leader di Iv.

