Governo: Renzi, ‘Meloni incapace di guidare Paese, domani glielo ricordo a question time’

Roma, 6 mag. “Giorgia Meloni non è il passato, purtroppo. Giorgia Meloni è il presente dell’Italia. E secondo me non è capace di guidare il Paese. Si può dire o parte la solita cantilena del vittimismo sessista? Io non la ritengo capace. E domani al question time (ore 13.50, Senato) glielo ricorderò gentilmente di persona”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

