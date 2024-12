Governo: Renzi, ‘Meloni la più potente perché altri deboli, ma che ci fa con quel potere?’

agenzia

Roma, 12 dic. “Giorgia Meloni nella situazione internazionale è il politico più influente non per la forza di Giorgia Meloni ma per la debolezza degli altri”. Lo dice Matteo Renzi a Sky Tg24. “Ma il punto non è se Meloni è la più potente o no, ma cosa fa con quel potere? Lei ha una oggettiva condizione di forza, non di consensi, ma di forza perché in Europa gli altri leader sono deboli in questi momento e perché in Italia l’opposizione è divisa. E quindi: Giorgia che ci fai con questo potere? Non lo usi solo per prendere tre like sui social”.

