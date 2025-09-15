Governo: Renzi, ‘Meloni semina odio ma ignora problemi Italia’

agenzia

Roma, 15 set. “Quando governavamo il Paese io non ho mai fatto la vittima neanche davanti a questi titoli”. Lo scrive Matteo Renzi su Instagram postando una prima pagina con il titolo di apertura ‘Per stendere Renzi bisogna sparargli’.

“Un leader deve essere responsabile, non speculare. Serve la saggezza, non l’odio. Ora provate a immaginare per un attimo se un titolo (brutto) del genere fosse stato fatto per Giorgia Meloni. Sarebbe venuto giù il finimondo! La nostra Premier da giorni parla solo del terribile crimine dello Utah e non apre bocca sulla sicurezza in Italia, sugli stipendi in Italia, sulla vita quotidiana in Italia. Semina l’odio per avere consenso mentre le famiglie non hanno risposte dal Governo e faticano ad arrivare a fine mese”.