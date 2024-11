agenzia

Roma, 7 nov. “Sono passati due anni da quando è in carica il governo Meloni, siamo a metà legislatura, quali sono le riforme? La Meloni tira a campare, è brava a comunicare, ma non c’è una riforma. La giustizia? Per ora stanno solo aumentando i reati”. Così Matteo Renzi al Salone della Giustizia.

