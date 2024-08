Governo: Renzi, ‘no a attacchi famiglie avversari, non ripagherò Meloni con stessa moneta’

agenzia

Roma, 28 ago. “La famiglia Meloni ha monopolizzato con vittimismo, complotti e gossip l’attenzione dei media ad agosto. Per quello che mi riguarda la regola è sempre la solita: non si attaccano le famiglie degli avversari politici”. Lo scrive Matteo Renzi, leader di Iv, nella sua e-news. “Meloni -sottolinea- mi ha massacrato la vita con il suo becero giustizialismo, io non la ripagherò con la stessa moneta. Più che della famiglia della premier mi interessa parlare delle famiglie degli italiani”.

