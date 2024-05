agenzia

Roma, 27 mag. “Quanto manca allo ‘stai serena Giorgia’? Per me deve andare a casa domani mattina: non è un governo di fascisti ma di incapaci. Lollobrigida è il nuovo Toninelli”. Così Matteo Renzi a Metropolis su sito di Repubblica.

