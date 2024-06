Governo: Renzi, ‘per alternativa a Meloni non serve inseguire M5S’

agenzia

Roma, 3 giu. “Per costruire l’alternativa a Giorgia non serve inseguire il Movimento Cinque Stelle ma essere concreti. Ad esempio sulla sanità, servono i soldi del MES: 37 miliardi di euro che Meloni e Salvini non hanno voluto ma che non ha voluto nemmeno Conte. Ecco perché l’unica strada è oggi essere alternativi ai sovranisti di destra ma anche ai populisti di sinistra. Ecco perché servono gli Stati Uniti d’Europa”. Lo scrive sulla sua Enews l’ex premier Matteo Renzi.

