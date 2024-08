Governo: Renzi, ‘si parla di famiglia Meloni e non di famiglie italiane’

agenzia

Roma, 27 ago. “Secondo me il centrodestra non sta salvando questo Paese. Questa è la mia opinione dopo averli visti all’opera per due anni. Meloni aveva fatto un sacco di promesse e oggi siamo a discutere della famiglia Meloni e non delle famiglie italiane”. Lo dice Matteo Renzi, ospite di ‘4 di sera’ su Rete quattro, sostenendo che “si è parlato di aereo più pazzo del mondo per il centrosinistra, in realtà, dopo questa estate, l’aereo più pazzo del mondo è un’espressione che io vedo bene per il centrodestra”.

